Mutter und Töchter über Brüstung gestürzt: War es Mord?

In Saarbrücken sind eine Mutter und ihre beiden Töchter von einer Brüstung gestürzt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Mordes. Hat die Mutter ihre Kinder von der Balustrade geworfen?

Eine Mutter und ihre zwei kleinen Kinder sind in Saarbrücken aus vier bis fünf Metern von einer Brüstung gestürzt. Eine Dreijährige starb nach dem Sturz am Donnerstagabend. Ihre einjährige Schwester und die Mutter überlebten schwer verletzt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Laut Polizei waren die Kinder zu klein, um alleine über das Geländer zu kommen. Die Polizei ermittelt wegen Mordes und versuchten Mordes gegen die 38-jährige Mutter.

Saarbrücken: Mutter soll Kinder von Brüstung geworfen haben

Nach derzeitigem Erkenntnisstand habe die Frau die ein und drei Jahre alten Mädchen am Donnerstagabend von der Balustrade geworfen und sei dann selbst gesprungen. Wie die Saarbrücker Zeitung berichtet, befand sich die 38-Jährige nach Polizeiinformationen "nach Hören-Sagen offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand". Bei der Balustrade handele sich um eine Art Übergang zu einem Garten, der mit einem Metallgeländer gesichert sei. Ihre dreijährige Tochter starb in der Nacht an ihren Verletzungen.

Der Vorfall war der Polizei am Donnerstagabend gegen 21 Uhr gemeldet worden. Die drei wurden notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Als der Sturz passierte, seien der Vater und mehrere Angehörige in der Wohnung gewesen. Sie wurden laut der Deutschen Presseagentur in der Nacht vernommen.

Zwei tote Kinder in Hanau

Einen ähnlichen Vorfall gab es im Mai im hessischen Hanau. Vor einem Hochhaus wurde ein schwer verletzter elfjähriger Junge gefunden worden, der kurze Zeit später im Krankenhaus starb. Seine siebenjährige Schwester wurde tot auf dem Balkon einer Wohnung im neunten Stockwerk des Hochhauses entdeckt. Später nahm die Polizei den 47-jährigen Vater in der Nähe von Paris wegen Mordverdachts fest.