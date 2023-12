"Bus, Pkw und Kleinbus": Union auf der Heimfahrt

Nach der Absage des Bundesliga-Heimspiels des FC Bayern München gegen den 1.

FC Union Berlin hat die Mannschaft aus Köpenick die sofortige Heimreise angetreten.

"Wir sind jetzt alle gemeinsam auf dem Heimweg nach Berlin", teilte der Verein mit. Wegen des Wetter-Chaos im Süden Deutschlands musste die Begegnung abgesagt werden. "Auch, wenn es möglich gewesen wäre, das Spielfeld in der Allianz Arena bis zum Nachmittag in einen Zustand zu bringen, der die Durchführung des Spiels ermöglicht hätte, machten Sicherheitsrisiken und die Verkehrssituation eine Absage unumgänglich", hieß es in der Mitteilung des Rekordmeisters.

Da der Flugbetrieb am Münchner Flughafen und auch der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München eingestellt worden war, musste die Rückfahrt spontan organisiert werden. "Bus, Pkw und Kleinbusse" stünden als Transportmittel für den Tross des Tabellenletzten zur Verfügung. Am Abend findet die Auszeichnung zu Berlins Sportlern des Jahres statt. Union hat die letzten drei Champions-Wahlen für sich entschieden.

