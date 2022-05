Weil

vor 17 Min.

Rosenschnittkurs in Weil: Mit wenigen Schnitten zum Blütenparadies

Plus Wie gelingt ein prächtiger Rosengarten, wann wird geschnitten oder gedüngt? Dazu gibt der Gartenbauverein Weil interessierten Gartenfreunden Tipps. Man kann sich auch vor Ort ein Bild machen und beraten lassen.

Von Ulrike Reschke

„Trauen Sie sich“, lautet der wesentliche Ratschlag von Fachfrau Claudia Lorenz beim Rosenschnittkurs des Gartenbauvereins Weil. Die Pandemie verlangte dem Verein einiges ab. Das gewohnte Programm mit zwei Vorträgen und praktischen Kursen musste zuletzt ausfallen. Im Frühjahr können jetzt zumindest die Seminare im Freien wieder beginnen. Den Anfang machte der Rosenschnittkurs am Samstag, 23. April. Doch auch dieser stand zunächst unter keinem besonders günstigen Stern. Der ursprüngliche Termin wurde kältebedingt verschoben, für den Ersatztermin sagte der geplante Referent krankheitsbedingt ab. Kurzfristig bekam Vorsitzende Christa Bauer aber Ersatz: Claudia Lorenzer aus Igling übernahm den Kurs. 16 Frauen und Männer aus Weil, darunter auch „Neulinge“ im Gartenbauverein, fanden sich an dem trüben, windigen Samstagmorgen in der Römerstraße ein.

