Neuburg-Zell

vor 17 Min.

Fest in Zell: Sympathiebekundungen zu Helmut Bullingers 100. Geburtstag

Regionaldekan Werner Dippel (links) und Stadtpfarrer Gerd Zühlke gestalteten zusammen mit dem Geistlichen Rat Helmut Bullinger (Mitte) am Sonntag eine Festmesse zu dessen 100. Geburtstag, den er am Montag zuvor feiern durfte.

Plus Zu Ehren des ältesten Pfarrers in der Diözese Augsburg fand am Sonntag in Zell ein feierlicher Gottesdienst für Helmut Bullinger statt.

Von Roland Habermeier

Wohl selten bringen Sympathiebekundungen die Wertschätzung für einen Menschen derart eindrucksvoll zum Ausdruck wie am Sonntag beim Festgottesdienst zum 100. Geburtstag des Geistlichen Rats Helmut Bullinger. Am vergangenen Montag konnte der älteste Priester der Diözese Augsburg bei besteer Gesundheit und geistiger Frische seinen 100. Geburtstag feiern

