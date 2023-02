Neue Mode aus Italien

24.02.2023

Gucci bringt Erotik und Glamour auf den Mailänder Laufsteg

Transparente Stoffe, Pelz und viel Haut - bei der Fashion Week in Mailand setzte sich Gucci am Nachmittag auffallend erotisch in Szene. Zu sehen gab es allerdings auch klassischere Kleidungsstücke.