Notfälle

vor 52 Min.

Frau wählte 13-mal mutmaßlich grundlos den Notruf

Eine 23-Jährige aus dem schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau hat in der Nacht auf Donnerstag 13-mal mutmaßlich grundlos den Notruf gewählt und ist deshalb in Gewahrsam genommen worden.