Mann mit Stichverletzung im Krankenhaus: LKA ermittelt

Rettungskräfte haben in Berlin-Friedrichsfelde einen Mann mit einer blutenden Stichverletzung am Bauch vorgefunden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die Beamten in der Nacht zusammen mit Rettungskräften alarmiert worden. Demnach fanden sie den schwer verletzten 30-Jährigen auf dem Gehweg an der Kreuzung Am Tierpark Ecke Alfred-Kowalke-Straße.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert, hieß es weiter. Ob der Verletzte selbst den Notruf wählte, sei noch nicht klar. Das LKA ermittelt zu den Hintergründen der Verletzung.

(dpa)