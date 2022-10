Ein 31 Jahre alter Mann steht in Verdacht, mindestens zwölf Zigarettenautomaten in Mittelbaden aufgebrochen zu haben.

Er wurde am 20. September in Straßburg bei einer Verkehrskontrolle festgenommen und wartet auf die Auslieferung nach Deutschland, wie die Polizei in Offenburg am Freitag mitteilte. Bei der Kontrolle des Mannes wurde in seinem Auto ein Zigarettenautomat gefunden. Insgesamt sei an den Automaten ein Schaden von 35 000 Euro entstanden. Der Wert der geklauten Zigaretten wurde mit über 10 000 Euro angegeben. Nach möglichen Mittätern werde noch gesucht.

(dpa)