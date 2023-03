43 Prozent machen bei Befragung zum CDU-Landesvorsitz mit

An der erstmaligen Befragung der Brandenburger CDU über den künftigen Landesvorsitzenden haben sich knapp 43 Prozent der Mitglieder beteiligt.

Mehr als 2300 der rund 5400 CDU-Mitglieder hätten mitgemacht, gab Generalsekretär Gordon Hoffmann am Freitag bekannt. Landtagsfraktionschef Jan Redmann war der einzige Kandidat für die Nachfolge von Michael Stübgen. Am Freitagmittag endete die Befragung. Am Sonntag wird ausgezählt - im Anschluss will die CDU das Ergebnis bekanntgeben.

Die CDU-Mitglieder konnten erstmals ihre Meinung einbringen, wer den Landesverband ins Landtagswahljahr 2024 führen soll. Seit 31. Januar konnten sie sich digital oder per Brief melden. Die Beteiligung ist nach Angaben der Landes-CDU genauso hoch wie bei der Befragung zum Koalitionsvertrag im Jahr 2019. Bei einem Landesparteitag am 25. März wird der Vorstand dann offiziell gewählt. Innenminister Stübgen hatte angekündigt, sich vom Landesvorsitz zurückzuziehen.

Der CDU-Generalsekretär zog eine positive Bilanz der Befragung. "Ich freue mich, dass so viele unserer Mitglieder die Möglichkeit genutzt haben, sich einzubringen. Das zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, eine Mitgliederbefragung zu nutzen, um uns für die Zukunft aufzustellen. Darauf lässt sich nun aufbauen (...)."

(dpa)