Hoppegarten: Lordano der neue Steherkönig der Galopper

Deutschlands erfolgreichster Jockey, Andrasch Starke, hat mit dem Favoriten Lordano das Zuchtrennen um das Silberne Pferd gewonnen.

Beim stimmungsvollen Saisonfinale auf der Galopprennbahn Hoppegarten setzte sich der 49 Jahre alte Topreiter (2809 Siege) am Sonntag mit dem vierjährigen Wallach vor 5800 Besuchern überlegen mit vier Längen Vorsprung vor der lange das Tempo bestimmenden Stute Crystal Estrella (Eddi Pedroza) durch.

Auf dem dritten Platz in dem mit 55.000 Euro dotierten Gruppe III-Rennen über Steherdistanz von 3000 Metern folgte sieben Längen weit zurück der Außenseiter Lions Heart (Sibylle Vogt). Für den polnischen Gast Hipop de Loire (Wladimir Panov) reichte es nur zum siebten Platz. Jockey Andrasch Starke kommentierte seinen großen Sieg: "Lordano hat im Einlauf ordentlich gekämpft, als ich ihn gefordert habe. Er hat spielend zugelegt, ein tolles Pferd, der neue Steherkönig." Besitzer des Siegers ist das Gestüt Ittlingen von Manfred Ostermann, eine der führenden deutschen Vollblutzuchtstätten.

Trainiert wird Lordano von Marcel Weiß in Mülheim/Ruhr, der sagte: "Lordano ist ein spätreifes Pferd und hat sich in dieser Saison unheimlich gesteigert, war noch ohne Winterfell und bekommt nun eine Pause bis zum nächsten Jahr. Dann peilen wir auf langen Strecken internationale Rennen an."

