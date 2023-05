Jung bei Marbacher Vielseitigkeit auf Siegkurs

Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung ist bei der Marbacher Vielseitigkeit nach dem ersten Tag auf Siegkurs.

Der 40-jährige aus Horb gewann am Freitag bei der Viersterne-Prüfung im baden-württembergischen Marbach/Lauter zunächst die Dressur auf seinem Olympia-Pferd Chipmunk mit 24,3 Strafpunkten. Später ritt er auf dem zehnjährigen irischen Hengst Kilcandra Ocean Power mit 26,9 Strafpunkten auch noch auf den zweiten Platz. Damit startet Jung mit einer Doppelführung in die möglicherweise vorentscheidende Geländeprüfung am Samstag.

Dritter wurde Jungs ehemaliger Stallgefährte Felix Vogg aus der Schweiz auf Dao de l’Ocean (28,8). Die Olympiasiegerin Julia Krajewski aus Warendorf sattelte erstmals in einer Viersterne-Prüfung den neunjährigen französischen Hengst Ero de Cantraie und wurde mit 29,8 Strafpunkten Fünfte. "Die Geländestrecke ist gut präpariert", sagte Jung nach der Dressur und sieht trotz der Regenfälle der vergangenen Tage keine Probleme für Samstag. Entschieden wird die Marbacher Vielseitigkeit mit einer Springprüfung am Sonntag.

(dpa)