Diebe räumen Modegeschäft in Regensburg aus

Beute im Wert von mehreren Hunderttausend Euro haben Diebe in einem Regensburger Modegeschäft gemacht.

Die unbekannten Täter hätten sämtliche Ware aus den Ausstellungs- und Nebenräumen gestohlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Diebe ihre umfangreiche Beute in der Nacht auf Dienstag mit einem Kleintransporter oder einem ähnlichen Fahrzeug weggefahren haben.

In der Nacht auf Dienstag wurde den Angaben zufolge auch in ein Café und ein weiteres Geschäft in der Regensburger Innenstadt eingebrochen. Ein Zusammenhang sei aber "zumindest nicht naheliegend", sagte ein Polizeisprecher. "Im Modegeschäft war ein ganz anderes, professionalisiertes Vorgehen nötig." Im Café und dem anderen Geschäft seien jeweils nur einige Hundert Euro in bar gestohlen worden. Die Polizei ermittelte.

