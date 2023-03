17-Jähriger mit Messer schwer verletzt: Täter auf der Flucht

Nach dem gewaltsamen Übergriff mit einem Messer auf einen 17-Jährigen in Potsdam-Babelsberg ist der Täter noch nicht gefasst.

Die Ermittlungen dazu liefen weiter, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 17-Jährige war am Freitag von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt worden und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Erste Suchmaßnahmen nach dem unbekannten Täter blieben zunächst ohne Erfolg.

(dpa)