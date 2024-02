Beamte holen verletzte Frau in Potsdam aus Wohnung

Polizisten haben eine verletzte Frau aus der Wohnung eines Betrunkenen in Potsdam geholt.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und zur ärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Wie genau die Frau zu der Verletzung kam, war den Angaben zufolge zunächst noch unklar. Anrufer hatten nach Mitternacht am frühen Mittwochmorgen die Polizei informiert, dass der Mann die Frau geschlagen und gegen ihren Willen festgehalten haben soll. Er soll sich zunächst geweigert haben, den Beamten die Tür zu öffnen, hieß es. Weil eine Gefährdung der Frau befürchtet wurde, seien Spezialkräfte hinzugezogen worden, die in die Wohnung eindrangen und den Mann fixierten. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,62 Promille gemessen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

(dpa)