Prignitz

vor 38 Min.

Kühlschrank in Brand geraten: 150.000 Euro Schaden an Haus

Ein Brand, der wahrscheinlich wegen eines kaputten Kühlschranks entstand, hat am Sonntag in Groß-Pankow in der Prignitz einen Schaden von rund 150.000 Euro verursacht.