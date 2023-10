Razzien gegen "Reichsbürger" - Verhaftungen in mehreren Bundesländern

Die Polizei hat in mehreren Bundesländern Wohnungen sogenannter Reichsbürger durchsucht und Verdächtige verhaftet.

Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte mit, ein in Wolfratshausen festgenommener Beschuldigter habe sich bereit erklärt, sich an der geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu beteiligen und dafür in Kroatien Schusswaffen zu besorgen. Andere Mitglieder der mutmaßlichen Terrorgruppe "Vereinte Patrioten", die einen Umsturz geplant haben soll, stehen bereits vor Gericht.

(dpa)