Katholische Kirche: Bald auch Segensfeiern für Homosexuelle

Ab März 2026 wird es in der katholischen Kirche in Deutschland offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare geben. Das wurde auf der Synodalversammlung beschlossen.

Bald können auch homosexuelle Paare in Deutschland offizielle Segensfeiern von der katholischen Kirche erhalten. Das hat die Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche in Frankfurt am Main heute beschlossen. Ab März 2026 sind die Segensfeiern offiziell zugelassen. Bisher wurden die Segensfeiern häufig schon praktiziert. Kirchenrechtlich liegen sie jedoch bisher in der Grauzone.

Reform: Auch schwule Paare erhalten ab 2026 den Segen





Am Freitagmorgen haben 230 Mitglieder der Synodalversammlung über die Reform abgestimmt. Dafür stimmten 176 von 202 Versammlungsmitgliedern, dagegen 14. Zwölf enthielten sich. Noch bis Samstag dauert das Treffen der Katholiken an. Auch weitere Reformvorschläge werden diskutiert. Beschlossen wurde auch, dass wiederverheiratete Geschiedene künftig den Segen erhalten dürfen. (mit dpa)

