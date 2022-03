Russe Abramowitsch kündigt Verkauf des FC Chelsea an

Der russische Milliardär Roman Abramowitsch hat den Verkauf des FC Chelsea angekündigt.

Der mögliche Nettogewinn solle über eine Stiftung den Opfern des Kriegs in der Ukraine zugutekommen, schrieb der 55-Jährige in einer Mitteilung des englischen Fußball-Topclubs am Mittwochabend.

© dpa-infocom, dpa:220302-99-358405/1 (dpa)