Brigitte Urhausen: Seit dem "Tatort" kommen viele Anfragen

Brigitte Uhrhausen spielt beim Saarbrücker "Tatort" die Rolle der Kommissarin Esther Baumann. Die Rolle führe zu deutlich mehr Anfragen aus der Branche. Ihr nächster "Tatort"-Auftritt ist auch schon absehbar.

Dank ihrer Rolle als Fernsehkommissarin Esther Baumann im Saarbrücker "Tatort" erlebt Brigitte Urhausen ein neu erwachtes Interesse der Branche. "Ich merke jetzt tatsächlich, dass Anfragen häufiger kommen", sagte die 43-Jährige ("Capitani") am Rande der Dreharbeiten zu "Jackpot", dem fünften Fall des Ermittler-Teams. Für die Wahrnehmung von Schauspielern sei der "Tatort"-Krimi "eine ganz tolle Plattform", sagte die Luxemburgerin: "Und ganz egal wie groß die Rollen sind: Da wird man halt einfach gesehen."

In den ersten Folgen stand vor allem das Geheimnis aus der gemeinsamen Vergangenheit der Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) im Mittelpunkt. Vierte im Bunde ist Pia Heinrich, die von Ines Marie Westernströer gespielt wird. Die Dreharbeiten dauern noch bis zum 12. Juli. "Das Besondere für mich war dabei, zu erkennen, dass wir wirklich ein Team geworden sind, dass man das mittlerweile richtig fühlen kann", gab Urhausen zu.

Als Theaterschauspielerin gastierte die 43-Jährige, die mit ihrer Familie in Rheinland-Pfalz lebt, an verschiedenen Luxemburger Bühnen, außerdem am Badischen Staatstheater Karlsruhe, dem Staatstheater Mainz und dem Deutschen Theater Berlin. Zudem ist sie als Kommissarin Amelie Gentner in den vom SR produzierten "Radio-Tatorten" und als Off-Sprecherin beim Fernsehsender Arte zu hören.

"Jackpot" (Regie: Christian Theede, Buch: Hendrik Hölzemann) soll Anfang 2024 ausgestrahlt werden.

