Schweizerin Gut-Behrami gewinnt Riesenslalom in Killington

Ex-Weltmeisterin Gut-Behrami gewinnt den Riesenslalom in Killington. Die Schweizerin ist in der Disziplin aktuell das Maß der Dinge.

Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat den Weltcup-Riesenslalom in Killington gewonnen. Nach dem Erfolg zum Auftakt in Sölden war die Schweizerin auch beim zweiten Rennen in der Disziplin in diesem Winter nicht zu schlagen.

Sie verwies die nach dem ersten Lauf führende Alice Robinson aus Neuseeland (+0,62 Sekunden) und US-Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin (+0,81) auf die weiteren Podestplätze.

Von drei auf eins

Die 32 Jahre alte Gut-Behrami fuhr von Rang drei nach dem ersten Durchgang dank eines beherzten Laufes noch ganz nach vorne. Die Schweizerin, 2021 Weltmeisterin in dieser Disziplin, hatte auch im Vorjahr den Riesentorlauf von Killington gewonnen.

Der Deutsche Skiverband (DSV) schickte nur Emma Aicher in das Rennen - die 20-Jährige verpasste auf Rang 44 aber den Finallauf.

Weltcup-Rekordsiegerin Shiffrin (28), die sich zuletzt bei einem Trainingssturz leicht verletzt hatte, konnte vor Tausenden Fans an der Strecke keinen Heimsieg feiern, sich aber immerhin mit einem Podestplatz trösten. 2022 hatte sie die Rennen von Killington noch komplett verpatzt. Nun verteidigte sie zudem die Führung im Gesamtweltcup.

Am Sonntag will die Ausnahme-Athletin dann zum 90. Triumph im Weltcup rasen. Dann steht in dem Skigebiet im US-Bundesstaat Vermont ein Slalom an (16.00/19.00 MEZ). Bei diesem will auch die Deutsche Lena Dürr nach zuletzt zwei Slalom-Podestplätzen im finnischen Levi erneut um den Sieg mitfahren.

