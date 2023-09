Brandenburg will bei Ausbau von PV-Anlagen zulegen

Brandenburg will den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter vorantreiben.

Energieminister Jörg Steinbach (SPD) hat dazu am Donnerstag eine "Solarausbauoffensive" des Landes vorgestellt. Im Fokus stehen Dachanlagen, Parkplatz-PV und sonstige besondere Solaranlagen wie Agri- oder Floating-PV.

Im Zuge des Ausbaus sollen Kommunen mehr an der Energiewende teilhaben können, beispielsweise von Solarenergie profitieren. Die Landesregierung will dafür ein Photovoltaikfreiflächenanlagenabgabengesetz (Solareuro) auf den Weg bringen, so dass Kommunen eine gesetzlich gesicherte finanzielle Beteiligung an PV-Anlagen haben. "Ich unterstütze nachdrücklich die von der Koalition geplante Einführung des sogenannten Solareuro", betonte Steinbach. Das sei regionale Wertschöpfung, die zudem den gesellschaftlichen Rückhalt für die Photovoltaik stärke.

Zudem soll festgeschrieben werden, dass Kommunen an Bürgerenergiegesellschaften- und Genossenschaften eine breite finanzielle Teilhabe an Solaranlagen ermöglicht wird. Agri-PV- und Floating-PV-Anlagen sollen laut Energieressort gefördert und Kommunen beim Solarenergieausbau unterstützt werden.

Brandenburg zählt Steinbach zufolge zu den führenden Bundesländern beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Photovoltaik spiele mit mehr als sechs Gigawatt installierter Leistung im Land eine wesentliche Rolle. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müsse die Photovoltaik aber deutlich ausgebaut werden.

(dpa)