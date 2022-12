Soziales

vor 19 Min.

Weniger Anträge auf Elterngeld im Südwesten

Eine Frau hält Geldscheine in der Hand.

Artikel anhören Shape

Die Zahl der Elterngeldanträge ist 2022 in Baden-Württemberg etwas zurückgegangen: Sie nahm um 5,1 Prozent auf 158.000 ab, wie die L-Bank am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte.