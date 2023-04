Sozialministerium

Projekte für "Spurwechsel" von Geflüchteten geplant

Das Brandenburger Sozialministerium plant Modellprojekte in kommunaler Regie zur besseren Integration von Flüchtlingen: Darüber sei das Ministerium derzeit in vertraulichen Gesprächen mit interessierten Landkreisen und kreisfreien Städten, sagte Sozialstaatssekretär Michael Ranft am Mittwoch im Sozialausschuss des Landtags.