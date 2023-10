Sturmflut an der Ostsee

Fährausfall bis Küstenräumung: Diese Rechte haben Urlauber

Ein Sturmtief sorgt aktuell für Hochwasser und meterhohe Wellen an der Ostsee. Das hat auch für Urlauber Folgen.

Die Sturmflut an der Ostsee hat auch für Urlauber Folgen in vielerlei Hinsicht: nicht nutzbare Unterkünfte, überspülte Strände, ausgefallene Fähren. Welche Rechte haben Reisende in solchen Fällen?