Verdi bestreikt Edeka in Berlin und Brandenburg

Die Tarifverhandlungen im Handel kommen seit Monaten nicht entscheidend voran. Die Gewerkschaft Verdi will nun eine Handelskette am Wochenende bestreiken.

Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem dreitägigen Warnstreik bei Edeka in Berlin und Brandenburg aufgerufen. Die Beschäftigten sollen von Freitag bis einschließlich Montag die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Für Freitag hat Verdi auch bundesweit zu einem Warnstreik aufgerufen. Die aktuelle Tarifrunde im Einzelhandel dauert bereits seit Monaten an. Auch zahlreiche Warnstreiks wie etwa direkt vor den Weihnachtstagen konnten die verfahrene Situation nicht verändern. Für die Kunden hatten die Warnstreiks bisher nur geringe Auswirkungen, weil die Beteiligung am Arbeitskampf eher gering war.

Verdi fordert im Einzelhandel unter anderem in allen Regionen mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde und eine Laufzeit von einem Jahr. Je nach Bundesland kommen weitere Forderungen hinzu. Auch Spitzengespräch auf Bundesebene brachten zuletzt keinen Fortschritt.

Vor dem Edeka-Großlager Freienbrink in Grünheide soll am Freitag ab 11.30 Uhr eine Kundgebung abgehalten werden.

(dpa)