Verdi ruft Landesangestellte zu bayernweitem Warnstreik auf

Vor der dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit des öffentlichen Diensts der Länder hat die Gewerkschaft Verdi für Montag alle Tarifbeschäftigten in Bayern zu Warnstreiks aufgerufen.

Betroffen seien Unikliniken, Hochschulen, Staatstheater, Verwaltungen, Finanzämter, Straßenmeistereien und andere Dienststellen, sagte der stellvertretende Landesbezirksleiter Sinan Öztürk am Freitag. Zu zwei Kundgebungen in München und in Erlangen würden mehr als 10.000 Streikende erwartet.

Im Tarifstreit für die bundesweit 1,1 Millionen Angestellten der Länder fordert die Gewerkschaft Verdi 10,5 Prozent Gehaltserhöhung, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 7. Dezember in Potsdam. Der Beamtenbund forderte bereits die Übernahme des Tarifergebnisses für die 1,4 Landesbeamten. Die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) unter dem Vorsitz von Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hält die Forderungen für viel zu hoch und nicht bezahlbar. Öztürk sagte, für einen starken öffentlichen Dienst brauche es gute Arbeitsbedingungen und wettbewerbsfähige Einkommen.

(dpa)