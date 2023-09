Unterfranken

Jugendlicher bei Schule tot aufgefunden: Verdächtiger festgenommen

Die Leiche eines Jugendlichen ist am Freitagnachmittag in Lohr am Main gefunden worden.

Am Freitagnachmittag ist ein Jugendlicher in Lohr am Main tot aufgefunden worden, offenbar auf dem Gelände eines Schulzentrums. Nun gibt es eine Festnahme.