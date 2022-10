Fast jeder Zehnte geht trotz Corona-Infektion zur Arbeit

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen schockieren die Ergebnisse einer Studie: Viele Menschen gehen trotz einer Infektion wissentlich ins Büro.

Fast jeder Zehnte geht mit Corona zur Arbeit: Neun Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland erscheinen trotz eines positiven Tests bei einem milden Verlauf im Büro oder im Betrieb. Das geht aus der Studie "Arbeiten 2022" der Betriebskrankenkasse Pronova BKK hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt.

17 Prozent der Corona-Infizierten arbeiten von Zuhause aus, weitere 17 Prozent bleiben ein paar Tage Zuhause, bis die schlimmsten Symptome vorüber sind. Acht Prozent machen es davon abhängig, was auf der Arbeit los ist. 33 Prozent der Befragten bleiben bei einem leichten Corona-Verlauf so lange Zuhause, bis sie wieder gesund sind. 16 Prozent der Befragten waren noch nicht an Corona erkrankt, so die Ergebnisse der Auswertung.

Trotz Corona arbeiten: Mehrheit der Beschäftigten geht krank zur Arbeit

Für die Studie wurden im September 1200 Beschäftigte befragt. Die Ergebnisse zeigen: Insgesamt geht die Mehrheit aller Berufstätigen trotz Krankheit zur Arbeit. Neben den neun Prozent Corona-Erkrankten kommen weitere gut 20 Prozent mit ansteckenden Infekten in den Job. Lediglich 28 Prozent der Deutschen bleiben bei Krankheit konsequent Zuhause und arbeiten nicht.

Rückenschmerzen sind offenbar für die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kein Grund, zu Hause zu bleiben. 49 Prozent der Befragten gehen trotz Rückenschmerzen zur Arbeit, 38 Prozent trotz Allergien. Auch ein Drittel der Beschäftigten mit psychosomatischen oder psychischen Beschwerden erscheint im Job.

Arbeiten trotz Krankheit: Das sagen Mediziner

Medizinerinnen und Mediziner sehen Arbeiten trotz Krankheit besonders bei ansteckenden Infektionen kritisch. "Wer sich nicht in Ruhe auskuriert, riskiert, dass Viruserkrankungen auch Herz oder andere Organe angreifen oder sich durch Medikamente unterdrückte Symptome verschlimmern", sagt Gerd Herold, Beratungsarzt bei der Pronova BKK. "Noch dazu können Mitarbeitende angesteckt werden." Wer trotz positivem Corona-Test im Büro erscheint, setze seine Kollegen "einer unzumutbaren Gefahr" aus.

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen

Gerade angesichts der aktuell immer weiter steigenden Corona-Infektionszahlen könnte das zum Problem werden. Vor allem Krankenhäuser stehen wohl vor einer schwierigen Zeit. "Wir haben erhebliche Zuwächse bei den Covid-positiven Patienten. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Belegung um 50 Prozent gestiegen", sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in der vergangenen Woche. (mit dpa)

