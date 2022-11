Turnier in Katar

05:46 Uhr

Grünen-Chef: WM bietet große Bühne für Proteste der Iraner

Grünen-Chef Omid Nouripour geht davon aus, dass die iranische Fußball-Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel bei der WM in Katar am Montag zur Solidarisierung mit den Demonstranten in ihrer Heimat nutzen wird.