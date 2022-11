Turnier in Katar

vor 52 Min.

Kerzen auf den Tribünen in Herne: Protestaktion gegen WM

Rund 20.000 Grabkerzen stehen auf den Rängen des Stadions in Herne.

Artikel anhören Shape

In Katar geht es los, in einem Fußballstadion in Herne protestieren Menschen gegen die WM. Ein Künstler hat die Aktion ins Leben gerufen.