Millionen verfolgen Sondersendungen zum Angriff auf Israel

Die bedrohliche Lage im Nahen Osten ist auch für das TV-Publikum ein großes Thema. Viele Menschen wollten am Wochenende die neuesten Nachrichten dazu sehen.

Sehr viele Menschen haben am Sonntagabend im deutschen Fernsehen die Sondersendungen zum iranischen Angriff aus Israel verfolgt. Den "ARD-Brennpunkt" mit dem Titel "Großangriff auf Israel" schalteten ab 20.15 Uhr im Ersten 7,45 Millionen (28,4 Prozent) ein. Das "ZDF spezial" mit dem Thema "Eskalation in Nahost - Iran greift Israel an" sahen ab 19.12 Uhr 2,94 Millionen (15,2 Prozent).

Auch die Nachrichtensendungen waren sehr gefragt. Die "Tagesschau" kam ab 20 Uhr allein im Ersten auf 6,70 Millionen Zuschauer (26,7 Prozent). "heute" im Zweiten um 19 Uhr wollten 3,30 Millionen (17,6 Prozent) sehen. Das ZDF-"heute-journal" holten sich ab 21.56 Uhr 3,73 Millionen (16,7 Prozent) ins Haus. "RTL Aktuell" versammelte ab 18.45 Uhr 2,69 Millionen (15,5 Prozent) vor dem Bildschirm. Die "Sat.1 :newstime" guckten ab 19.56 Uhr 1,54 Millionen (6,3 Prozent).

Abseits der aktuellen Nachrichtenlage war das meistgesehene Primetime-Programm der Schweizer "Tatort"-Krimi "Von Affen und Menschen", mit 7,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (27,5 Prozent) ab 20.30 Uhr.

(dpa)