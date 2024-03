81-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Crailsheim im Kreis Schwäbisch Hall von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Ein 35 Jahre alter Autofahrer sei am Samstagabend zu schnell unterwegs gewesen und habe die 81-Jährige mit seinem Wagen erfasst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen den Mann werde demnach wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ein Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in eine Klinik.

(dpa)