Unfälle

vor 21 Min.

Mann fährt mit 3 Promille gegen Auto - 30 000 Euro Schaden

Ein betrunkener 25-Jähriger ist in Helmbrechts (Landkreis Hof) mit seinem Wagen gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gefahren und hat einen Schaden in Höhe von 30.000 Euro verursacht.