Senior übersieht Stauende: Neun Verletzte bei Unfall

Neun Verletzte hat es bei einem Autounfall in Unterfranken gegeben.

Ein 89-Jähriger habe das Stauende nahe Sulzheim (Landkreis Schweinfurt) nicht gesehen und sei fast ungebremst in einen wartenden Wagen gefahren, teilte die Polizei mit. Der Aufprall schob diesen am Samstagabend noch in ein weiteres Auto vor ihm. Neun Insassen wurden bei dem Unfall der drei Fahrzeuge leicht verletzt und später vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 70.000 Euro.

(dpa)