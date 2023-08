Seniorin stürzt an fünf Meter hohem Wasserfall ab und stirbt

Eine Seniorin ist bei einem Sturz an einem Wasserfall in den Alpen ums Leben gekommen.

Die 87-Jährige wurde tot in einem Bach gefunden - unterhalb des fünf Meter Wasserfalls bei Montafon in Österreich, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Frau soll zunächst am Freitagnachmittag beim Pilzesammeln gestürzt sein. Sie habe daraufhin ihren Schwiegersohn angerufen. Dieser verständigte die Rettungskräfte, da die 87-Jährige sagte, sie habe sich das Bein gebrochen. Unter anderem mit einem Hubschrauber suchten die Einsatzkräfte bis in die Nacht erfolglos nach der Seniorin.

Am Samstagmorgen wurde die Suche fortgesetzt und die Frau tot gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe sie wohl versucht, selbst ins Tal herabzusteigen - und sei dabei verunglückt, so die Polizei.

(dpa)