Unfall zwischen Straßenbahn und Auto - Fahrer flüchtet

Nach einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in Nürnberg ist der Fahrer des Wagens geflüchtet.

Die beiden Fahrzeuge waren vor dem Zusammenstoß in gleicher Richtung unterwegs gewesen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An einer Fahrbahnverengung kam es schließlich zum Unfall. Zuvor soll der Fahrer der Straßenbahn akustisch gewarnt und eine Gefahrenbremsung eingeleitet haben.

Laut Zeugenaussagen blieb der Autofahrer nach dem Unfall kurz stehen, fuhr dann aber weiter. Die Polizei suchte zunächst nach dem Flüchtigen. Bei dem Unfall am Montagnachmittag stürzte eine 66-Jährige in der Straßenbahn und verletzte sich leicht.

(dpa)