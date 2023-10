Motorradfahrer stürzt auf ehemaligem Militärflugplatz

Bei Stuntversuchen hat sich ein junger Motorradfahrer in Schwaben schwer verletzt.

Der 18-Jährige war am Sonntag mit seinem Motorrad auf einer Rollbahn des gesperrten ehemaligen Militärflugplatzes in Leipheim (Landkreis Günzburg) unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte.

Als er dort Stunts probierte, stürzte er demnach und verletzte sich schwer. Er kam in eine Klinik. Begleiter des jungen Mannes sollen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit Motorrädern geflüchtet sein. Der 18-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs rechnen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

(dpa)