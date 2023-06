US-Küstenwache: Trümmer im Atlantik gehören zu Tauchboot "Titan"

Die in der Nähe des "Titanic"-Wracks gefundenen Trümmerteile gehören der US-Küstenwache zufolge zum verschollenen Tauchboot "Titan".

Die in der Nähe des "Titanic"-Wracks gefundenen Trümmerteile gehören der US-Küstenwache zufolge zum verschollenen Tauchboot "Titan". Das sagte John Mauger von der US-Küstenwache am Donnerstag in Boston.

