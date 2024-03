Studie: BW hat lebendige Szene für Kulturfördervereine

Sie sammeln Geld, organisieren Veranstaltungen, bringen Kulturliebhaber zusammen - deutschlandweit setzen sich Ehrenamtliche für Kultur in ihrer Heimat ein. Auch im Südwesten engagieren sich viele.

Um Kunst und Kultur zu erhalten, zu pflegen und zu unterstützen, engagieren sich im Südwesten mehrere Tausend Fördervereine. Insgesamt haben sich 3452 Vereine diese Hilfe auf die Fahnen geschrieben, wie der Dachverband der Kulturfördervereine (DAKU) am Freitag in Berlin mitteilte. Sie setzen sich unter anderem für Museen, Bibliotheken, Theater, Musikschulen oder Baudenkmäler ein. Rein rechnerisch kommen damit 31 Kulturfördervereine auf 100.000 Einwohner - das ist nach dem Saarland (36) und Rheinland-Pfalz (32) der höchste Wert unter den deutschen Bundesländern.

In Baden-Württemberg sei die Unterstützung vor allem für Musik, Tanz und Theater ausgesprochen hoch, heißt es in der Studie. Rund 46 Prozent der Vereine engagieren sich zwischen Mannheim und dem Bodensee in diesen Kultursparten. Für Musik, Tanz und Theater seien besonders Vereine im städtischen Raum aktiv. Für Baukultur und Denkmalschutz sowie Heimat und Brauchtum setzten sich Vereine vermehrt in den ländlichen Räumen ein.

Deutschlandweit gibt es der Erhebung zufolge 20.500 Kulturfördervereine, das sind durchschnittlich 25 pro 100.000 Einwohner. Besonders viel Engagement gibt es dabei in den Großstädten, fast ein Drittel aller Fördervereine wurden in größeren Städten gegründet.

Eine zentrale Herausforderung für die Kulturförderung sei die Nachwuchsgewinnung, hieß es in dem Papier weiter. 59 Prozent der Vereine haben keine Engagierten unter 30 Jahren. Zwei Drittel der Vereine zählen weniger als 100 Mitglieder.

(dpa)