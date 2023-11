Verfahren gegen Gil Ofarim eingestellt - Musiker legt Geständnis ab

Das Verfahren gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung ist eingestellt worden.

Der 41-Jährige muss einen Geldbetrag in Höhe von 10 000 Euro zahlen, sagte am Dienstag der Vorsitzende Richter am Landgericht Leipzig. Zuvor hatte Ofarim überraschend ein Geständnis abgelegt.

(dpa)