Möglicher Alkoholeinfluss: Fünf Verletzte nach Autounfall

Bei einem Unfall am Donnerstag auf einer Bundesstraße in Bretten (Kreis Karlsruhe) wurden zwei Menschen schwer und drei leicht verletzt.

Dabei könnte auch Alkoholeinfluss eine Rolle gespielt haben. Ersten Erkenntnissen nach wollte ein Fahrer von der Bundesstraße kommend nach links abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er offenbar ein auf der Gegenfahrbahn entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges und ein Mitfahrer des abbiegenden Fahrzeuges wurden schwer verletzt. Letzterer wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Drei weitere Menschen, inklusive des Fahrers des abbiegenden Autos, erlitten leichte Verletzungen. Der betroffene Streckenabschnitt auf der B35 war zwischenzeitlich gesperrt. Die Höhe des Schadens an den Fahrzeugen war noch unklar.

Der Fahrer des abbiegenden Wagens wurde später auf Alkoholeinfluss getestet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

(dpa)