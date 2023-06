Karlsruher Volleyballer verpflichten Zuspieler Kvrzic

Aufsteiger Baden Volleys SSC Karlsruhe hat den Zuspieler Milan Kvrzic für die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga verpflichtet.

Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler wechselt vom VCO Berlin nach Karlsruhe, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. "Wir freuen uns sehr, dass Milan sich für uns entschieden hat", sagte der Sportliche Leiter der Baden Volleys, Diego Ronconi. "Mit ihm bekommen wir einen sehr guten Zuspieler, der trotz seiner Jugend schon sehr viel Erfahrung im deutschen Spitzenvolleyball vorweisen kann." Mit einem Zweitspielrecht ausgestattet spielte Kvrzic in der vergangenen Saison auch für seinen Heimatverein TV Rottenburg in der 2. Bundesliga.

(dpa)