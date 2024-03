Mann betritt Klinik mit vermeintlicher Schusswaffe

Mit einer vermeintlich echten Maschinenpistole in der Sporttasche hat ein 42-Jähriger ein Klinikum in Unterfranken betreten.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, haben Zeugen am Samstagnachmittag in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) beobachtet, wie der Schaft der Waffe aus der Tasche ragte, und deswegen die Polizei verständigt. Die Beamten stellten fest, dass es sich bei der Waffe um einen täuschend echten, aber nicht funktionsfähigen Nachbau handelte. Der 42-Jährige hat laut Polizei angegeben, dass er diesen in einem örtlichen Park gefunden hat. Er habe die Waffe mitgenommen, damit in der Nähe spielende Kinder sie nicht finden.

(dpa)