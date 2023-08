Selbstgemacht statt Amazon Prime: Basketballer mit WM-Doku

Bonn, Berlin, Hamburg, Abu Dhabi, Okinawa: Die turbulente Reise durch den WM-Sommer lassen die Basketballer verfilmen - einen Streamingpartner gibt es allerdings nicht.

Unangenehme Videosequenzen von tobenden Trainern oder brodelnden Verbandsdirektoren dürften den deutschen Basketballern erspart bleiben. Denn anders als bei der DFB-Elf, deren WM-Doku aus Katar "All or nothing" von Amazon Prime produziert wurde, übernimmt der Deutsche Basketball Bund (DBB) diese Arbeit selbst.

In der auf Youtube veröffentlichten Doku-Serie "Ein Sommer - Mit der Natio um den Globus" plant der Verband den diesjährigen Weg des EM-Dritten zur WM nach Japan nachzuzeichnen.

Bonn, Berlin, Hamburg und Abu Dhabi lauten die Stationen bis zur WM-Vorrunde in Okinawa, die an diesem Freitag (14.10 Uhr/Magentasport) gegen Co-Gastgeber Japan beginnt. In Folge eins "Teamfindung" geht es unter anderem um die Reduzierung des Kaders auf die zwölf Spieler, die dann auch zur WM reisen dürfen. "So sehr ich diesen Job auch liebe: Das ist ein Tag, den ich wirklich hasse", sagte Bundestrainer Gordon Herbert zu den Gesprächen mit den gestrichenen Profis.

Ob die deutsche Reise bei der WM (25. August bis 10. September) in Okinawa oder erst in Manila endet, entscheidet sich erst während des Turniers. Nur die besten acht Teams schaffen es zur Finalrunde, die komplett auf den Philippinen steigt. Deutschland ist einer der Mitfavoriten und hat eine Medaille als klares Ziel ausgegeben.

(dpa)