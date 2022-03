Weil

vor 17 Min.

Verkehr: In Weil gibt es derzeit viele Baustellen

Die alte Brücke über den Dorfbach in Geretshausen wird noch in diesem Jahr erneuert.

Plus Bei den Bürgerversammlungen in der Gemeinde Weil dreht sich viel um neue Straßen, Brücken und Radwege. Einige Projekte werden bald in Angriff genommen, andere gestalten sich problematisch.

Von Walter Herzog

In allen sechs Ortsteilen, nämlich in Beuerbach, Geretshausen, Pestenacker, Schwabhausen, Petzenhausen und Weil hat Bürgermeister Christian Bolz inzwischen die Bürgerversammlungen für die Jahre 2020 und 2021 abgehalten, die allesamt gut besucht waren. Dabei war ein zentrales Thema, das alle Ortsteile betrifft, der Straßen- und Radwege- sowie Brückenbau.

