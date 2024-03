Überwiegend bewölkte Woche in Bayern erwartet

Eine überwiegend bewölkte Woche wird in Bayern erwartet.

Gebietsweise kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch regnen. Die Temperaturen bleiben weiterhin mild.

Der Dienstag bringt bereits Regen für die Menschen in Alpennähe. Auch von Westen her ziehen Wolken in den Freistaat und es kann öfter nass werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 Grad im Oberallgäu und 13 Grad örtlich an der Donau.

Am Mittwoch geht es stark bedeckt weiter. Es soll allerdings nur gebietsweise etwas Regen geben. Die Höchstwerte stiegen leicht an auf 9 bis 15 Grad. In der Nacht lockert es im Süden und Westen Bayerns etwas auf.

Am Donnerstag zeigt sich im Süden Bayerns auch öfter die Sonne. In den restlichen Regionen bleibt es allerdings wolkig. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 18 Grad.

(dpa)