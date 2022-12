WM-Erkenntnisse

Außenseiter-Fußball und überzeugende Stars

148 Tore fielen in den bisherigen 56 Spielen der WM in Katar, insgesamt 1242 Mal schossen die 32 Teams aufs Tor. Der Blick in die Statistiken liefert noch weitere interessante Erkenntnisse.