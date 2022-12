"Ein Vater, ein Bruder": Chair adelt Marokko-Coach Regragui

Walid Regragui ist erst seit kurzer Zeit der Nationaltrainer Marokkos. Seine Spieler vertrauen dem Coach. Einer lobt vor dem Halbfinale öffentlich ganz besonders.

Walid Regragui schaute gerührt und einen Moment sprachlos seinen Spieler an. Dann klopfte der Trainer der Marokkaner Ilias Chair väterlich auf die Brust.

"Ich glaube, er wird spielen", sagte Regragui mit Blick auf das Halbfinale der Fußball-WM in Katar am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ/MagentaTV und ZDF) grinsend. Als wäre es die Belohnung für viele lobende Worte.

"Man kann sehen, was er mit den Spielern gemacht hat, er hat eine familiäre Umgebung geschaffen", hatte Chair (25) gesagt, als er nach den Besonderheiten des Trainers gefragt wurde. "Ich denke, er ist der beste Trainer im Turnier, er ist der bestmögliche Mann, um uns so weit wie möglich zu bringen. Nicht nur im Fußball, auch, wenn es um das Leben geht, die Religion - egal. Wir können immer zu ihm kommen, er ist ein Vater, ein Bruder."

Der in Frankreich geborene Regragui ist erst seit Sommer Trainer der Löwen vom Altas, die als erste afrikanische Mannschaft überhaupt in ein WM-Halbfinale eingezogen sind. "Warum sollten wir nicht das Finale erreichen?", fragte Regragui am Dienstag. Sein Team träume vom Titel. Zur Unterstützung sind zahlreiche Familienangehörige der Spieler vor Ort.

(dpa)