vor 42 Min.

Gemeinderat spricht über neue Planungen in Maihingen

Von Bernd Schied

Barrierefreier Eingang für Friedhof

Der Maihinger Gemeinderat hat sich am Montagabend mit den beiden Friedhöfen in der Kommune befasst. Beim kirchlichen Friedhof im Ortszentrum plant Bürgermeister Franz Stimpfle einen barrierefreien Eingang an der Ostseite. Über die Gestaltung will sich das Gremium im Laufe der nächsten Wochen zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde Gedanken machen. Zu berücksichtigen seien dabei insbesondere die finanziellen Belange, sagte Stimpfle. Diese müssten sich in einem vertretbaren Rahmen bewegen. Die Gemeinde sei hier deswegen gefordert, weil ihr die Mauer um den Friedhof herum gehört.

Neu gestaltet werden soll der gemeindliche Friedhof nahe der Klosterkirche. Immer mehr Familien würden dort ihre verstorbenen Angehörigen beisetzen wollen, betonte der Bürgermeister. Von daher gelte es, dem Friedhof eine neue Struktur zu geben und dabei vor allem einen Bereich für Urnengräber zu berücksichtigen, die es bisher nicht gebe. Stimpfle will dabei den Fachberater für Gartenkultur und Landespflege des Landratsamtes, Paul Buss, zu Rate ziehen. In einer der nächsten Sitzungen werde der Gemeinderat erneut die Angelegenheit beraten und gegebenenfalls entsprechende Beschlüsse fassen.

Vertagt wurde das Thema Ausweisung von Neubaugebieten im Ortsteil Utzwingen, weil es laut Rathauschef Stimpfle noch Beratungsbedarf mit dem Landkreis gebe. (bs)

