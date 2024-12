Mit 1,7 Promille auf dem E-Bike: Mann stürzt

Ein 64-Jähriger ist am Dienstag mit einem E-Bike gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 15.50 Uhr vom Hohlen Schänzle in Richtung Basteigraben unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Daraufhin wurde von den Beamten eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in Krankenhaus verbracht. (AZ)